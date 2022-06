Una festa a tema K-pop per la fine della scuola. E’ l’idea di Donatella Riccitelli, mamma di Macerata, che ha organizzato l’iniziativa prendendo spunto dalla passione della figlia per la Korean popular music, sempre più in voga tra ragazze e ragazze delle scuole medie. E non fa eccezione la “Dante Alighieri” dove Isabella, figlia di Donatella, ha frequentato la prima media.

«A causa del Covid, i nostri figli e figlie non hanno fatto uscite con la scuola. Quindi abbiamo pensato con mia figlia e due sue amiche di proporre questo momento di gioia ed evasione nel giardino del Sasso d’Italia».

Le “Feixe” Isabella, Sara Maria e Manuela hanno preparato quindi una coreografia K-pop, si sono esibite davanti a compagne, compagni e docenti per poi coinvolgerli nei loro balli.

La Korean popular music è un genere musicale che ha ricevuto sempre più apprezzamenti negli ultimi anni. Gli artisti sono noti per i pezzi dance, da discoteca, e per quelli che fondono il pop alla musica tradizionale coreana. La vera base musicale e stilistica è però l’hip hop.

Le tre giovani studentesse, appassionate di questo genere, hanno quindi deciso di salutare l’anno scolastico tra le note frizzanti di questo genere di canzoni, tutte da ballare. Un ultimo giorno di scuola all’insegna del divertimento: la classe, docenti compresi, sono stati coinvolti con entusiasmo in esibizioni di ballo. La festa è stata ripresa da Roberto Riccitelli in un video poi consegnato in forma di cd a tutti i partecipanti come ricordo.

Gli insegnanti, infine, hanno offerto ad alunne e alunni un gelato nel giardino del Sasso d’Italia.