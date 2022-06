Le ali dei programmi Nati per Leggere e Nati per la Musica si lasciano trasportare in tutta la regione posandosi di luogo in luogo, per raccontarsi con una festa che è incontro e villaggio per tutti e tutte.

Grazie all’Aib Marche che attraverso la Regione lo ha reso possibile, domenica 26 giugno all’Abbadia di Fiastra s’incontreranno oltre 35 presidi presenti nella provincia di Macerata dei comuni di Appignano, Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova, Corridonia, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Montecassiano, Petriolo, Porto Recanati, Pollenza, Potenza Picena, Recanati, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Tolentino, Urbisaglia.

«Si racconterà – scrive la referente regionale e coordinatrice del programma nelle Marche – la nostra storia regionale e provinciale in questi ultimi 20 anni attraverso i alcuni progetti locali che hanno cambiato il territorio e portato con sé un valore, per scrivere così la storia di tutte le storie, la nostra e delle tante famiglie, bambini e bambine incontrate. Il mattino saranno presenti referenti e responsabili del coordinamento nazionale, regionale e provinciale dei programmi NpL e ci sarà tempo per approfondire i temi della comunicazione sociale nei programmi di sostegno alla famiglia e ancora un workshop sull’editoria di qualità per l’infanzia.

Il pomeriggio invece sarà festa e incontro con le famiglie, bambini e bambine che vorranno venire a trovarci “Sotto l’ombra dei tigli di suoni e storie ti meravigli” , con un pieno di giochi musicali, letture condivise, libri di qualità grazie alla presenza di Volontari e Operatori NpL e NpM».

Con l’occasione verranno consegnate le targhe dei presidi NpL e NpM attivi, ai gruppi locali della rete provinciale NpL “Leggere è Familiare nella provincia di Macerata”, istituita nel 2012 grazie ad un patto d’intesa istituzionale che vede coinvolti oltre la provincia, il comune di Macerata, i pediatri attraverso Acp(Ass.ne Culturale Pediatri) e la Fimp(Federazione Medici Pediatri), le biblioteche con AIB Marche e la rete delle Biblioteche scolastiche, Asur Area Vasta 3, Il collegio provinciale delle ostetriche, Il dipartimento di Scienza della Formazione con l’Università di Macerata.