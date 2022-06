E’ stata la classe 5A della scuola primaria Santini di Loro Piceno (Istituto comprensivo Colmurano) a realizzare il logo vincitore del concorso “Primo Risparmio Carifermo. Crea il logo!”.

Questa la motivazione della scelta della giuria: «Una banca custode dei nostri tesori, una mappa che ci conduce, attraverso il risparmio, verso la meta finale: uno scrigno in cui racchiudere i momenti importanti della nostra vita. L’elaborato colpisce per la tecnica usata e per la vivacità dei colori, nonché per il lavoro di riflessione che ha portato gli studenti e le studentesse ad immaginare il risparmio come un viaggio da fare tutti insieme».

La premiazione del contest, a cui hanno partecipato 489 alunni e alunne di 29 classi e 18 plessi si è svolta nei giorni scorsi nella Sala Assemblee della Cassa di Risparmio di Fermo (Palazzo Matteucci – Fermo). Il direttore generale della Carifermo S.p.A. Ermanno Traini e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci hanno premiato gli alunni e le alunne delle tre classi finaliste, complimentandosi per il lavoro svolto.

La commissione, composta da Vissia Lucarelli e dalle persone della Cassa di Risparmio di Fermo Roberto Angelici, Francesca Balestrini, Luca Ciarrocchi e Marica Marabini, dopo aver visionato 53 elaborati, ha assegnato il primo premio alla classe 5 A di Loro Piceno.

Prima menzione speciale la classe 5B della Scuola primaria di Comunanza “risparmiare con la testa: un elaborato di grande formato realizzato con una tecnica mista che, nell’insieme, trasmette la serenità e allo stesso tempo l’importanza del risparmio”.

Seconda menzione speciale la classe 1A della Scuola Primaria Famiglia della Valle di Casette d’Ete “un lavoro digitale – Coltiva i tuoi desideri, risparmia! -, pensato e immaginato in classe, con il coinvolgimento di tecniche diverse: apprezzato dalla commissione il lavoro realizzato a corollario con la storia della formica e della cicala e dei “Gemellini di Casette”.

Il logo vincitore sarà al centro della prossima campagna di comunicazione del deposito a risparmio “Primo Risparmio Carifermo”.Tutte e tre le classi finaliste hanno ricevuto un buono per l’acquisto di materiale di cancelleria. All’ingresso della sede centrale della banca (Palazzo Matteucci, Fermo) è stata allestita una mostra, aperta al pubblico fino al 17 giugno, con i disegni che hanno partecipato all’iniziativa.

«Il progetto, promosso dalla Carifermo – si legge in una nota dell’istituto – e rivolto alle classi delle Scuole Primarie, ha come finalità quella di promuovere la cultura del risparmio e favorire l’educazione finanziaria tra i giovani. Docenti ed alunni sono stati invitati a compiere una riflessione che ha portato allo sviluppo del logo del prodotto “Primo Risparmio Carifermo”, il deposito a risparmio di Carifermo dedicato ai bambini di età compresa tra zero e tredici anni».