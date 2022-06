Nati per leggere si sposta a Civitanova Alta con l’iniziativa “LeggoOvunque” dedicata a famiglie con bambini e bambine da zero a sei anni. Dopo il successo degli appuntamenti di Santa Maria Apparente, quartiere San Giuseppe e Fontespina, l’iniziativa per avvicinare i più piccoli e le loro famiglie alla lettura si sposta nella città alta. Il 15 giugno alle 17:30 infatti i volontari e le volontarie dell’associazione promuoveranno un pomeriggio di lettura nel parco del Pincio. L’incontro è anche l’occasione per salutare il presidente del Consiglio di Biblioteca Paolo Giannoni, che lascerà dopo il rinnovo dell’amministrazione comunale in seguito alle elezioni del sindaco. «Sono stati quattro anni belli e intensi – dice Giannoni – l’idea era quella promuovere la biblioteca come luogo di incontro e di cultura, valorizzando il suo patrimonio librario a favore della cittadinanza, con un occhio di riguardo per i malati, gli anziani e i più piccoli. Sono felice di lasciare sapendo che il progetto su cui puntavamo di più, Nati per leggere, ha riscosso grande successo e spero che continuerà ad essere sostenuto a dovere anche dopo di me». Per partecipare alle letture all’aperto a Civitanova Alta si raccomanda di portare un telo o una coperta e di prenotare al numero 0733-813837 per permettere ai volontari di organizzarsi al meglio.