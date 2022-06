Altre finali, altra categoria, altre soddisfazioni. Il momento positivo dell’Hockey Potenza Picena porta la formazione dell’under 12 maschile alle finali nazionali a Mori, in provincia di Trento, nei giorni 11 e 12 giugno. Il confronto sarà a otto squadre. «È stata una stagione da incorniciare e con i bravi giovani dell’under 12 maschile siamo già tra le migliori otto formazioni in Italia – commenta il presidente Linardelli -. Il gruppo è forte, ce la giocheremo». I ragazzi, poi, il 16, 17, 18 e 19 giugno parteciperanno al “Unite World Games”, che si svolgerà a Klagenfurt (in Austria). Quest’ultima manifestazione è giunta alla 16esima edizione. È la più grande competizione multisportiva giovanile d’Europa. «Con il motto “one world a thousand friends” i giovani potentini faranno nuove esperienze e nuove amicizie oltre al divertimento».