La manifestazione “al museo con Wladimiro”, che si svolgerà in un doppio appuntamento, sarà un’occasione per far conoscere anche ai più piccoli la straordinaria arte del pittore maceratese Wladimiro Tulli. Le famiglie partecipanti approfondiranno, attraverso varie attività, la vita e le opere dell’autore a cento anni dalla sua nascita.

Il titolo della rassegna è stato scelto dalla società cooperativa Sistema Museo che si occupa dell’organizzazione dell’evento dedicata alla mostra “Vitalismi”.

Le due attività, pensate per i bambini e bambine dai 6 ai 10 anni e per le loro famiglie, si terranno venerdì 10 e venerdì 24 giugno alle 17.00 a Palazzo Buonaccorsi. Entrambi gli appuntamenti prevedono una breve visita guidata alla mostra di e un’attività laboratoriale. Il titolo dell’attività in programma per il 10 giugno è “Quanta roba Wladimiro”: un viaggio alla scoperta delle composizioni polimateriche di Tulli realizzate con la tecnica del collage. Osservando e analizzando le opere dell’artista saranno realizzati degli speciali collage da portare a casa. Il 24 giugno l’appuntamento è con “Do, re, mi, fa… Wladimiro!” dove le opere del pittore in mostra saranno disseminate di simboli e riferimenti musicali. I ragazzi dovranno scovarli e analizzarli per scoprire che effetto ha la musica sulle composizioni artistiche.

Inoltre, fino al 26 giugno sarà possibile visitare la mostra “Vitalismi” e l’ingresso sarà gratuito.

I Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi e l’Arena Sferisterio, da giugno a settembre, sono aperti dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. La Torre Civica invece è visitabile tutti i giorni con visita guidata ai seguenti orari: 10.30, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

Per chi volesse partecipare è consigliata la prenotazione che si può effettuare inviando una mail all’indirizzo macerata@sistemamuseo.it o chiamando il numero 0733 060279. La quota di partecipazione a ciascun appuntamento è di 5 euro a bambino.