Tommaso Tartabini, maceratese di poco più di 10 anni ha vissuto nel fine settimana una esperienza unica. Con la mamma Chiara Tomassetti ha assistito al concerto di Elton John sabato 4 giugno allo stadio di San Siro. Tommaso è un veterano dei concerti memorabili, basti pensare che a sei anni e mezzo era a quello degli U2 e si prepara già a vivere nuove esperienze di questo genere. Intanto racconta a Cronache Maceratesi Junior le emozioni di questa bellissima serata.

di Tommaso Tartabini

Il concerto di Elton John è stata un esperienza unica, anche perché è stato il suo ultimo concerto in Italia. Non farà più concerti ma continuerà a scrivere canzoni.

Mi dispiace per tutte le persone che non ci sono potute andare perché si sono perse un concerto bellissimo!

Il palco aveva tre schermi giganti su cui venivano proiettati foto e video.

Elton aveva un vestito nero molto elegante con brillantini rossi, bianchi e blu; nella seconda parte del concerto si è cambiato e ha indossato una giacca rosa con brillantini rosa e argento.

Ha cantato 24 canzoni e il concerto è durato 2 ore e mezza; la canzone che mi è piaciuta di più è stata “Goodbye yellow brick road “. La seconda canzone che mi è piaciuta è stata ” Tiny dancer “.

Quando siamo usciti siamo andati a comprare il cappello con scritto ” Elton John “; c’era una fila da paura.

Per uscire dall’ ingorgo dopo aver preso il cappello dovevamo un po’ stringerci perché c’erano tante persone.

Lo stadio può contenere 80mila persone solo che la curva dietro il palco era vuota perché da lì non si poteva vedere nulla, quindi secondo me c’erano più di 60mila persone.

In quel momento mi sono sentito molto felice perché stato il mio secondo concerto che ho visto insieme a mia mamma.