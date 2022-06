È ripartito il progetto sport dopo due anni di pandemia all’Ite di Macerata. Gli alunni e le alunne che hanno aderito sono entrati in contatto con società sportive e personalità di alto livello. Inoltre hanno assistito a conferenze, praticato diverse discipline e approfondito in svariate modalità le tematiche ad esse relative, sotto la coordinazione della professoressa Paola Galli.

Per l’apprendimento delle tecniche di nuoto e di salvataggio gli studenti e le studentesse hanno frequentato alcune lezioni nel Centro Nuoto di Macerata. Coloro che avevano compiuto 16 anni d’età sono riusciti a conseguire il brevetto da Assistenti bagnanti.

Hanno assistito anche a lezioni di Padel e Beach volley, fatto escursioni di trekking sul Monte Conero, a Canfaito e a Valle del Fargnio cimentandosi in gare di Orienteering. Hanno partecipato a lezioni di Sci e Snowboard organizzate dallo Sci club Marche e alla gita con cicloturismo a Peschiera del Garda.

I ragazzi e le ragazze, inoltre, hanno potuto svolgere l’attività di giudici durante le manifestazioni sportive dell’Istituto, sia a livello provinciale che regionale, (queste ultime valide per l’alternanza scuola/lavoro). L’Ufficio scolastico provinciale ha rilasciato un attestato di benemerenza per la partecipazione e collaborazione alle manifestazioni sportive, come il torneo “Tutti in campo” di Ancona e Pesaro, e le varie fasi dei campionati studenteschi. Alle attività pratiche si è affiancata anche la teoria, attraverso Webinar ed incontri con sportivi di altissimo livello. Tra questi si ricorda Jean Luca Sacchi, arbitro della serie A di calcio, che ha lasciato ai giovani e alle giovani una testimonianza di vita strutturata sui valori dello Sport.

«Anche i docenti curriculari sono coinvolti in questo importante progetto formativo, destinando parte del monte ore dei programmi a moduli relativi allo sport, in un approccio integrale dove la materia viene affrontata da ogni angolatura», ricorda la professoressa Galli.

«La dirigente scolastica Roberta Ciampechini ha da sempre sostenuto tale percorso, dalla grande potenzialità educativa. Lo sport infatti, inteso anche e soprattutto come rispetto delle regole, si integra perfettamente con il curricolo dell’Istituto Tecnico e concorre in modo efficace alla formazione dei giovani studenti» si legge in una nota dell’istituto.