Ti piace stare in compagnia e fare passeggiate nella natura imparando nuove cose sui nostri amici animali? “Una domenica da somari” è stato organizzato apposta per te. L’evento si svolgerà domenica 12 giugno al parco fluviale di Villa Potenza e sarà diviso in due sessioni, la prima dalle 9.30 alle 12 e la seconda dalle 16 alle 19.

L’obiettivo è quello di organizzare una giornata dedicata ai più piccoli per passare del tempo insieme dopo la fine della scuola ed essere finalmente tutti dei gran “somaroni”.

Gli organizzatori proporranno ai partecipanti varie attività.

Innanzitutto una passeggiata per il parco, dove le famiglie giocheranno e conosceranno gli asini attraverso dei giochi. Il tutto proseguirà con una visita nell’andria di Andrea dove si potranno osservare le api e apprenderne i segreti e le abitudini.

Insomma un’ottima occasione per ridere e divertirsi nella natura.

I costo per la partecipazione è di 15 euro a bambino, prezzo che comprenderà l’ingresso libero ai laboratori di una sessione e la merenda organizzata dal caffè per caso di Villa Potenza.. Per info e prenotazioni si può telefonare al numero scritto nella locandina.

Un modo per iniziare l’estate divertendosi e apprendere alcune curiosità sul mondo degli animali.