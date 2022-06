« Emozioni in corso…risposte di pace ». Questo il tema dell’iniziativa “Invasioni poetiche” legata al progetto lettura di questo anno. Evento organizzato dall’istituto Badaloni in collaborazione con Fotocineclub. Quest’ultimo ha realizzato durante l’anno una serie di interventi in classe, rivolti agli alunni e le alunne della scuola primaria e secondaria del Badaloni, finalizzati a fornire loro conoscenze base sulla fotografia. Grazie a questo corso gli studenti e le studentesse sono stati in grado di votare le foto migliori proposte durante il concorso. I volontari soddisfatti dell’esperienza sono inoltre stati colpiti dall’entusiasmo dimostrato dagli alunni e le alunne che hanno chiesto loro di proseguire gli incontri nel prossimo anno scolastico.

Dopo il flash mob nel quale ragazzi e ragazze hanno formato la parola “pace” con i propri corpi in Piazza Leopardi, ha preso il via il secondo concorso fotografico “Una poesia in foto…risposte di pace” con un successo inaspettato. Il contest, aperto a tutti, ha visto la partecipazione di grandi e piccini, cittadini di Recanati e non. Delle 59 foto inviate, ispirate alle poesie, le prime quattro sono state premiate durante l’inaugurazione della mostra, visitabile fino al 15 giugno al civico 9-11 di Corso Persiani a Recanati.

Il primo premio è andato a Rachele Donnini che ha immortalato alcuni aquiloni che si stagliano contro il cielo azzurro, ispirandosi alla poesia “Aeroplani di pace” della maestra Elena. Rachele è stata anche omaggiata dal presidente del Fotocineclub, Roberto Gasparrini, con la tessera della storica associazione recanatese. Lo stesso ha commentato « La pace appare leggera ed avvolgente sopra di noi, come il gioco dei bambini che sanno fantasticare e che non conoscono malizia, odio e discriminazione » .

Seconda classificata la foto scattata insieme alla mamma da Nicole Moscoloni. La pace di un’alba in riva al mare, ispirata alla poesia “Luce, pace e amore” di Laurence Housman. Terze, a pari merito, le foto di Ludovica Veroli e Cristiana Rimini. Nella prima foto, ispirata alla “Filastrocca della pace”, il soggetto è un leggiadro uccellino su un ramo fiorito; mentre nella seconda l’immagine di un legame reso indissolubile da cinque pugni stretti in cerchio, trae ispirazione dalla poesia “Girotondo della pace”. Le quattro autrici delle foto hanno ricevuto anche un buono sconto offerto da “La casa di carta”, libreria recanatese.

Si ringraziano il vicesindaco Mirco Scorcelli e l’Assessora Rita Soccio. Gabriele Menghini per la gentile concessione dei locali, la libreria “La casa di carta”, il Fotocineclub e tutti coloro che hanno inviato la propria “Risposta di pace”.