Ha ottenuto un successo importante Lorenzo Vipera, tolentinate di quasi 13 anni, il 4 e 5 giugno al centro olimpico di Ostia al campionato italiano esordienti della Fijlkam (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali). L’evento ha interessato fino a 620 atleti di diverse fasce d’età e categorie.

Lorenzo in particolare è tesserato con l’associazione Spazio Karate di Tolentino da quando era bambino ed ha perciò moltissima esperienza in questo campo, ovviamente l’associazione è orgogliosa dei suoi traguardi.

Dopo 4 incontri vinti nel Kumite, categoria 53 kg, Lorenzo perde in semifinale 0 a 0 per giudizio arbitrale poi si impone nella finale per il bronzo. Riesce con grinta ad ottenerlo la domenica stessa insieme a tanta soddisfazione e felicità. Il Kumite è una delle tre componenti fondamentali dell’allenamento nel karate, assieme a kata e kihon e consiste nell’allenamento con un avversario. Dunque Lorenzo diviene una promessa del Karate e un esempio per tutti gli altri allievi e allieve.