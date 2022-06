Dopo tre anni di attesa, finalmente, è ripreso il tanto acclamato Varano Festival. Una serata all’insegna della musica, dell’arte, della gioia e della felicità.

«La felicità è stato proprio il tema sul quale si è basato l’intero festival – si legge in una nota dell’istituto – Quella felicità della quale siamo tutti alla ricerca, quella felicità che in questi due anni di pandemia ci è stata, per un po’ oscurata, e tenuta lontana, ma ‘la felicità è la strada’, quella strada diversa ma bellissima per ognuno di noi». La serata del festival è iniziata con un momento commovente grazie al ricordo del preside Maurizio Cavallaro, ed è proseguita all’insegna di esibizioni canore, che hanno visto protagonisti gli studenti del coro scolastico, duetti, e assoli; coreografie di danza, con le studentesse della ginnastica ritmica, esibizioni musicali con band, assoli di sax e chitarra elettrica, è poi stato letto un monologo sulla donna scritto e interpretato da una studentessa.

«E’ stato quindi – prosegue la nota – un festival all’insegna della convivialità, della gioia, della ricerca di quella felicità tanto desiderata, perché tutte queste esibizioni che hanno messo alla prova gli studenti non sono nient’altro che piccoli mattoncini, ‘semi semplici’ per costruire la gioia. Si ringraziano gli studenti tutti per il loro impegno e le professoresse Villanova e Ragusa il professor Felicetti per la possibilità di aver reso possibile questa splendida serata, che grazie alla loro pazienza e disponibilità hanno seguito i ragazzi e le ragazze in questo meraviglioso percorso. Ringraziamo inoltre la professoressa Senesi per la scrittura dei testi inerenti la felicità è la sua scoperta. Un caloroso ringraziamento va poi al dirigente scolastico Antonio Cappelli che ha reso possibile la realizzazione di questa serata. Perché per essere felici basta poco, basta il Varano Festival».

Lo spettacolo si è alternato anche a spezzoni profondi e toccanti, con la lettura di un monologo sulla donna, scritto e interpretato da una studentessa.

Gli elementi artistici hanno contribuito alla resa di un festival all’insegna della convivialità, della gioia, della ricerca di quella felicità tanto desiderata. Attraverso le esibizioni, che hanno messo alla prova gli studenti, si contribuisce alla costruzione della gioia collettiva, incastrando dei piccoli mattoncini, piantando i “semi semplici” del tema dell’intera iniziativa, la felicità.