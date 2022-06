È stato un anno effervescente e produttivo per le scuole dell’infanzia dell’Istituto Lanzi di Corridonia che, coordinate dalla dirigente scolastica Federica Lautizi, si sono messe in luce per i numerosi gesti di cittadinanza attiva per la pace e la solidarietà. L’ultimo, ma non per importanza, è la “Mostra d’Arte del Riciclo” allestita nello splendido giardino del plesso Bartolazzi in occasione della Festa dei Diplomi.

Le opere, realizzate insieme da bambini e bambine con le loro maestre, sono il frutto del progetto triennale sull’ambiente “Il nostro pianeta, difendiamolo con green…ta!” Tutti i materiali utilizzati per la creazione delle opere sono infatti di riciclo. Grazie a questo i bambini e le bambine hanno affinato con gesti concreti la loro naturale sensibilità ambientale ed il loro amore verso la natura.

La scuola Bartolazzi, dopo l’iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza “Portachiavi per la Pace”, si è resa promotrice di un’azione sociale di solidarietà di grande valore civico: le offerte ricavate dalle opere realizzate dai bambini e bambine, verranno devolute per l’acquisto di materiale ludico didattico sia per i bimbi e le bimbe dell’Ucraina, sia per quelli della nostra scuola. «Possiamo dunque dire – scrive la scuola – che i piccoli cittadini crescono con spirito di condivisione e apertura all’altro, principio base della scuola multietnica che rappresenta tutti i colori del mondo».

La realizzazione della Festa dei Diplomi, allestita nel coloratissimo giardino della scuola, si è ottenuta grazie alla collaborazione attiva di tutti: dirigente, personale di segreteria, maestre, collaboratrici scolastiche e tutti i genitori. Momenti conviviali, inclusivi, comunitari e pacifici sono il successo più importante e prezioso che la scuola Bartolazzi intende continuare a perseguire.