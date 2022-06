Un gruppo di 11 alunni e alunne delle classi 1A e 2A della scuola media San Vito di Recanati accompagnati dal professor Francesco Vecchione e dalla professoressa Silvia Sbrollini hanno partecipato alle finali di “Matematica per tutti”, il 27 e 28 maggio nel parco Cinecittà World. Al concorso a gruppi di aritmetica e geometria, proposto dall’associazione Tokalon a cui hanno partecipato poco meno di mille studenti provenienti da tutta Italia. Sono gli insegnanti a raccontare l’esperienza vissuta da studenti e studentesse della scuola di Recanati.

«Per alcuni di loro l’emozione di prendere il treno per la prima volta e per i genitori la felicità di vivere questa novità insieme ai propri figli, almeno sino al momento della partenza dalla stazione di Ancona, nel pomeriggio del 26 maggio.

Finalmente arriva il gran giorno: il 27 maggio, all’ingresso del parco divertimenti Cinecittà World, una folla allegra ma ordinata di bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni con i loro coloratissimi cappellini e zainetti fa il suo ingresso, accolta dallo staff, che smista i piccoli matematici nelle diverse aree del parco. La competizione ha così inizio! L’idea è quella di utilizzare in corso d’anno determinati giochi come strumento didattico per avvicinare tutti gli alunni e alunne alla matematica divertendosi. Gli stessi vengono poi proposti nella sfida finale a Roma. Prima il turno di geometria con i quesiti di Polimix e le sfide della Boca, poi il turno di aritmetica con Rolling Cubes e con Funb3rs. I ragazzi e le ragazze del Badaloni hanno dato il meglio di sé, consapevoli che l’obiettivo era di con-correre insieme e divertirsi il più possibile. La giornata è proseguita poi con la visita alle attrazioni del parco giochi: tanti autoscontri, montagne russe, giostre varie e qualche gioco d’acqua. La sera il rientro in hotel: un po’ di relax, un’ottima cena e una torta per festeggiare il compleanno di un’alunna.

All’indomani l’annuncio dei 4 finalisti assoluti per ogni categoria, che si sarebbero sfidati per il titolo di squadra campione: la nostra scuola non è riuscita ad arrivare fino in fondo. Onore ai vincitori della categoria Secondaria I grado di Pescara, Roma, Milano e Catania. Alunni e prof si sono “consolati” rinfrescandosi con un tuffo in piscina nella zona acquatica del parco, proseguendo poi con altri giochi d’acqua fantastici, con altre giostre divertenti e infine con la visita davvero interessante al museo delle statue prese dai set cinematografici. All’uscita, souvenir per tutti e già tanta nostalgia per questi due giorni trascorsi intensamente al parco. Dopo cena di corsa alla Stazione Termini per prendere l’ultimo treno verso Ancona.

Complimenti a tutti i finalisti per aver partecipato con entusiasmo a questo bellissimo evento: Ilyes, Edoardo, Giulio, Diego, Gianmarco, Alex, Luca, Lucrezia L., Lucrezia O., Emily e Sofia».