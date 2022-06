L’Istituto alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli ha voluto concludere l’anno scolastico all’insegna delle emozioni.

Nella splendida cornice del teatro comunale “Farnese”, mercoledì è andato in scena lo spettacolo “Canto e controcanto” che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse dell’Istituto. Lo spettacolo è l’attuazione conclusiva di due progetti, quello di scrittura creativa (coordinato dai proff Di Pasquale e Quintili) e quello di laboratorio teatrale (coordinato dai proff Borsini e Ranieri). Musica, suoni, movimenti, ma anche poesie e scritti di vario genere (quasi tutti inediti e realizzati dagli studenti cingolani) hanno allietato gli spettatori, in una carrellata di sequenze che abbracciano idealmente la cultura musicale e letteraria nostrana da Dante ai Mäneskin.

«Il tema delle emozioni è stato il fil rouge che ha accompagnato molti eventi che il nostro Istituto ha realizzato durante questo anno – chiosa la dirigente Antonella Canova – non penso ci sia modo migliore per concludere un anno lungo, intenso e pieno di difficoltà come questo che sta per volgere al termine, ma che ha visto ancora una volta gli studenti e le studentesse del “Varnelli” protagonisti della grande voglia di ricominciare a costruire un futuro migliore partendo dalle emozioni positive e dalla cultura».

Un ringraziamento particolare – conclude la scuola – all’Assessore alla cultura del Comune di Cingoli, Martina Coppari, e ad alcuni docenti dell’Istituto: Patrizia Corvatta, che ha collaborato alla realizzazione dello spettacolo con alcune letture espressive, Sebastiano Pagliuca, docente e cantautore che, accompagnato dalla chitarra, ha portato sul palco alcuni pezzi del proprio repertorio e Nelly Rango, docente di Accoglienza Turistica, che ha coordinato in maniera magistrale l’accoglienza degli spettatori.