Nel campionato regionale organizzato in casa al pattinodromo “G. Leoperdi” di Pollenza, gli atleti della Polisportiva Juvenilia hanno dato gran spettacolo. A scendere in pista sono stati i ragazzi delle categorie giovanissimi ed esordienti, alcuni di loro alla prima esperienza agonistica. Titolo di campionessa regionale alla giovanissima Maria Giulia Tribuzi nella 5 giri in linea; in gara, doppia le sue avversarie dando sfoggio di gran fondo. Le velocissime atlete Irene Tordini e Irene Mogetta conquistano nella gara di destrezza l’argento e il bronzo nella stessa categoria.

Bis di medaglie per il giovanissimo Edoardo Cardini, 2° nella gara di destrezza e 3° nella 2 giri sprint. Chiara Illuminati, al suo primo anno nella categoria esordienti, si conferma campionessa regionale nella destrezza ad un decimo dalle avversarie. La categoria degli esordienti maschi è piena di ricchi premi, a cominciare dall’oro di Davide Sdrubolini nella destrezza e il bronzo nella stessa gara di Andrea Mezzadri, entrambi tra i tre atleti a scendere sotto la soglia dei 22”. Argento per Sdrubolini nella 2 giri sprint e bronzo nella 8 giri in linea.

Ottimi i piazzamenti degli altri atleti Emma Virgili, Ginevra Serafini, Sara Fermanelli, Matilde Ceregioli, Leonardo Baccifava, Tommaso Ballini, Alessia Menghi, Elisa Ferretti, Lorenzo Santucci. La società storica pollentina sigilla il primo posto in classifica generale di società grazie ai risultati di tutti i ragazzi. Una soddisfazione incredibile che dimostra il lavoro tecnico e organizzativo messo in campo in questa stagione. Prossimo appuntamento per la squadra agonistica giovanile saranno i Giochi Nazionali “B.Tiezzi” che si svolgeranno a Cremona a metà giugno.