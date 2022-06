Non è il Classico Blog. Questo il nome scelto dagli alunni e delle alunne del liceo classico della comunicazione “Filelfo” di Tolentino per un blog scolastico d’informazione e confronto realizzato nell’ambito di un corso sul giornalismo.

Il progetto, coordinato dalla professoressa Claudia Canestrini, coadiuvata dalle colleghe Laila Boldorini, Michela Ciciliani, Laura Dionisi e Alessia Marsili, ha coinvolto anche l’esperto esterno Mauro Grespini, insegnante e giornalista, il quale ha mostrato come sta cambiando il mondo dell’informazione con l’avvento di Internet e dei canali social.

«All’interno del nostro blog – dicono gli studenti coinvolti – si possono trovare articoli che soddisfano più interessi: dall’arte all’economia, passando per il cinema, la moda, lo sporti, i film e molto altro. Nell’angolo della scrittura proponiamo poesie e racconti inediti prodotti da noi ragazzi e ragazze».

Il blog, una volta terminata la composizione delle varie sezioni, vorrà aprirsi anche ai commenti dei lettori, a cominciare da quelli dei ragazzi e delle ragazze dell’intero Istituto “Filelfo”, così da diventare una vera e propria “agorà” in cui riflettere insieme sui temi di maggiore attenzione. Ad accogliere il blog, col proprio logo realizzato dagli stessi liceali, sarà il sito istituzionale della scuola e con l’avvio del prossimo anno scolastico verrà data piena autonomia agli studenti attraverso la creazione di un gruppo redazionale che curerà l’aggiornamento delle pagine online in cui troveranno spazio pure podcast e videoclip.