Quanto è bello starsene tra l’erba nella natura e leggere un libro? Il piacere che hanno provato nei giorni scorsi i bambini e le bambine delle Scuole dell’Infanzia dell’ Istituto comprensivo “Cingolani” di Montecassiano, che già da alcuni anni aderiscono al Programma Nazionale Nati per Leggere e hanno potuto vivere insieme due giornate di lettura all’aperto.

Le insegnanti hanno allestito dei punti lettura in alcune zone del parco adiacente al plesso scolastico: appesi tra le fronde di una quercia, di un ulivo, di un ippocastano e di un cipresso i bimbi e le bimbe hanno trovato libri nuovi e già amati e, alla loro ombra, comodamente seduti su dei cuscini portati da casa, hanno potuto ascoltare la voce delle loro Insegnanti, spesso interagendo nella lettura. «L’entusiasmo dei bambini e delle bambine – scrivono le insegnanti – è stato tale da farci riflettere ancora una volta su quanto l’amore per i libri sia un canale privilegiato di relazioni positive, doni momenti di grande ilarità, di allegria e di affiatamento all’interno del gruppo, crei legami affettivi di complicità e gratitudine tra chi legge e chi ascolta».

“Leggere un libro ad un bambino o a una bambina è un atto d’amore”.