Pietro Martellini e Diego Castignani orgoglio della scuola a.s.d Karate-Kai Shotokan di Civitanova. Il primo nella categoria cadetti e il secondo nella categoria esordienti si sono imposti al palazzetto di Lanciano, teatro del campionato Nazionale di Kata 2022 gara individuale e a squadre di karate, organizzata dal Tki, sotto l’egida Opes Italia.

A sfidarsi ragazzi e ragazze di varie categorie e gradi, in tutto circa 550 atleti provenienti da molte regioni. Un successo per i portacolori della società civitanovese, accompagnati dal presidente e maestro Umberto Tocchetto che, oltre ad essere stato premiato più volte in passato, possiede il settimo Dan. I partecipanti sono tornati a casa soddisfatti e fieri di aver raggiunto i loro obiettivi personali, uniti dalla passione per il karate, che aiuta a sviluppare un carattere forte e sano. Rende coscienti della disciplina e del rispetto. Insegna ad affrontare sacrifici, a resistere agli sforzi senza lamentarsi e superare gli ostacoli con una grinta e una tenacia sempre maggiori.