“Il vizietto”, una bavarese al beldiletto con gelée alle fragole dei Castelli Romani, crumble di cioccolato amaro e tuille all’arancia, è il piatto dedicato a Ugo Tognazzi con il quale l’Istituto Alberghiero “G. Varnelli” di Cingoli ha conquistato il terzo posto in un concorso nazionale

Si è svolto nel fine settimana all’Ipsar “Ugo Tognazzi” di Velletri ed è intitolato “Ugo Tognazzi, un artista in cucina”. Ha visto partecipare sette istituti alberghieri italiani, tra cui quello cingolano. Il “cuoco prestato al cinema”, come amava definirsi, viene ricordato nei sapori della tradizione enogastronomica dei Castelli Romani, luogo simbolo del protagonista delle più belle pellicole del cinema nostrano.

“Il vizietto” è il nome del piatto che ha fatto conquistare il terzo posto alle eccellenze studentesche cingolane Mattia Valentini e Andrea Temperini, preparati dal prof. Bruno Spaccia, docente di cucina dell’Istituto.

Gli alunni hanno preso spunto dall’infinita filmografia di Ugo Tognazzi per uno studio teorico e approfondito del tema, per poi procedere alla creazione culinaria in laboratorio.

L’iniziativa è riuscita a coniugare al meglio il rapporto tra Tognazzi e l’ambiente cingolano. È proprio il “Balcone delle Marche” che è diventato il “luogo del cuore” dell’attore, in seguito al suo soggiorno suggerito dall’amica Edwige Fenech negli anni ‘80. Da qui l’ispirazione per la realizzazione del concorso gastronomico riservato agli attori “L’uomo in cucina-piatti di montagna”.