Giosuè Attardi della classe 2B, Adele Pettorossi della 2A e Zaira Molli della 2B dell’istituto comprensivo “Sanzio” di Porto Potenza Picena hanno vinto il concorso “Un Poster per la Pace: siamo tutti connessi”, indetto dal Lions Club di Castelfidardo. A premiare i vincitori il 23 maggio è stato l’ex dirigente scolastico Francesco Forti. Forti si è molto complimentato con tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato e ha ricordato il suo profondo legame con la Sanzio di Porto Potenza di cui è stato Direttore Didattico poi Dirigente.

I vincitori hanno ricevuto un buono da spendere per acquistare materiale didattico. Questi i loro pensieri.

Giosuè: «Sentire pronunciare il mio nome è stato emozionante e mi sono sentito molto orgoglioso, non mi sarei aspettato di essere il vincitore. Penso che sia e rimarrà un’esperienza unica e irripetibile. Sinceramente avevo preso molto a cuore la tematica da rappresentare perché è molto attuale. Siamo tutti connessi! Io ho cercato di rappresentare la connessione collegando il mondo intero, perché la connessione non è solo tecnologica ma è partecipare e condividere con gli altri cittadini del mondo. Per questo ho disegnato un planisfero azzurro come il mare e il cielo, per rendere il mondo “unico” per tutti. I vari stati del mondo sono rappresentati da omini stilizzati sempre in movimento, ma sempre collegati fra loro e l’abbraccio finale, dal colore fosforescente, è il contatto umano che non dobbiamo mai perdere».

Adele: «Ho disegnato il battito cardiaco in due momenti differenti, perché volevo sottolineare la differenza che proviamo quando siamo “connessi”, tutti insieme piuttosto che quando siamo separati e distanti. Essere premiata è stata un’ emozione unica, indescrivibile. Questo concorso, secondo me, è un’ottima opportunità per noi ragazzi di esprimerci, tramite i disegni, su temi importanti e significativi come quello della Pace».

Zaira: «Sono molto contenta di aver avuto un premio. Sono orgogliosissima di me stessa, soprattutto di aver portato a termine questo progetto. Il disegno che ho fatto rappresenta per me l’unione che lega ogni singolo essere umano oltre le distanze, come me e i miei parenti in Argentina. Quando ho sentito il mio nome mi sono sentita soddisfatta del mio lavoro e del mio impegno».

Al momento della premiazione i tre alunni vincitori sono stati accompagnati dalla docente referente Donatella Moschettoni.