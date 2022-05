La realizzazione di pannelli solari forniti da un sistema di lenti è la proposta con la quale gli allievi e le allieve del liceo scientifico “G. Galilei” di Macerata, classe 5°M, hanno partecipato al contest Sostenibil-Mente bandito da UniMc ed organizzato dal Dipartimento di economia e diritto e rivolto agli studenti e alle studentesse di scuola secondaria di secondo grado,

Riccardo Antonelli, Zainab Aslam, Davide Barracane, Emanuele Genovese e Angelica Morresi si sono classificati al 4°posto con la presentazione, che si è svolta nei giorni scorsi l’Aula blu – Polo Pantaleoni – Macerata, di un power point che prevedeva la realizzazione di pannelli solari con sistema di lenti.

Complimenti da parte della docente referente del progetto per il liceo, professoressa Rita Moretti, e di tutta la scuola ai ragazzi e alle ragazze, che, in seguito alla premiazione e alla distribuzione di un thermos cadauno, realizzato dalla ditta Guzzini, hanno avuto l’opportunità di visitare l’Ateneo maceratese, usufruendo pure della mensa universitaria.

Il progetto nasce dalla volontà di sensibilizzare il mondo scolastico sul tema della sostenibilità a 360° e di rafforzare negli studenti e nelle studentesse la capacità di applicare i propri saperi, siano essi classici, scientifici o tecnici, alla comprensione di fenomeni economici che caratterizzano l’attuale società della conoscenza in un’ottica di learning by doing.