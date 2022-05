Le alunne e gli alunni del plesso della scuola primaria San Vito di Potenza Picena si sono cimentati nel saggio finale per l’anno scolastico 2021/2022, incentrato sullo sport a scuola, esordendo cantando l’inno d’Italia. Sostenuti ed applauditi da un nutrito pubblico di genitori, intervenuti al Belvedere Borgo Muzio, i piccoli sportivi hanno avuto modo di potersi confrontare in varie discipline sportive.

L’evento conclusivo è stato la sintesi di un intero anno di scuola in cui gli allievi e le allieve si sono approcciati alle diverse discipline sportive grazie al contributo di figure professionali esperte nell’ambito dei progetti “Scuola attiva kids” e “A tutto sport & inclusione”. «Tutto ciò – si legge nella nota – a sottolineare quanto lo sport sia importante a scuola per una crescita psicofisica armonica e come riesca a superare barriere e diversità, cementando la collaborazione ed integrazione tra bambini».

Gli allievi e le allieve hanno dato dimostrazione di hockey, sotto la guida esperta di Stefano Muscella (direttore sportivo dell’Hockey Potenza Picena e tutor del progetto “Scuola attiva kids” per l’ istituto comprensivo Badaloni); di judo, con il maestro Mario Mengascini e Francesca Camilletti (cintura nera seconda dan, del KodoKan Judo Recanati); di tennis, con i maestri Edoardo Castagna e Alessio Pasquini (del circolo “Guzzini” di Recanati).

Tutti i partecipanti riceveranno, a conclusione dell’anno scolastico, un attestato a conferma del loro impegno.