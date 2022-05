Francesco Pantanetti, studente di quinto superiore dell’istituto tecnico economico “Gentili” di Macerata, è stato premiato con la “Pagella d’oro” al teatro dell’Aquila di Fermo. L’evento, patrocinato dalla Carifermo, ha dato la possibilità di riconoscere i meriti scolastici di oltre cento studenti dalle provincie di Teramo, Ascoli, Fermo, Macerata ed Ancona in una cerimonia che è giunta alla 59esima edizione. Oltre ai dirigenti della banca, era presente il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. A tutti gli studenti meritevoli sono state consegnate le pergamene dell’attestato di merito.

Francesco ha dunque rappresentato l’Ite “Gentili” di Macerata, onorando la sua carriera scolastica ma anche quella dell’istituto intero. «E’ stato molto soddisfatto nel ricevere questo riconoscimento – scrive la scuola – e si racconta come un ragazzo molto impegnato, da sempre, con lo studio e le sue passioni: la musica e l’arte. Il giovane, infatti, coordina una band musicale ed è molto attivo in questo settore, soprattutto nell’organizzazione di eventi per i quali, afferma, sono necessari impegno ed energia. Francesco ama e coltiva i suoi interessi. Dichiara di voler proseguire gli studi universitari, molto probabilmente nel settore economico – conclude la nota -. Il dirigente scolastico Roberta Ciampechini si congratula vivamente con lo studente, la famiglia ed

il personale docente dell’istituto, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto».