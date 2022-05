Il Parco Fontescodella a Macerata si è trasformato in aula verde, palcoscenico e location ideale per la festa della Mestica.

«Gli alunni e le alunne della scuola primaria Goffredo Mameli dell’IC Mestica di Macerata – si legge in una nota della scuola – hanno condiviso con le famiglie una mattinata davvero speciale, ricca di emozioni, allegria e musica».

Martedì, infatti, il plesso ha allestito una vera e propria mostra al parco Fontescodella, grazie alla collaborazione del Cea (Centro di Educazione Ambientale di Macerata), con il quale la scuola ha condiviso il progetto Aula Verde. L’esposizione ha permesso di narrare alle famiglie tutti i progetti e le attività a cui i bambini e le bambine hanno partecipato.

Il parco è stato riempito, inoltre, di giochi con i quali alunni e alunne si sono divertiti insieme ai genitori.

In questa occasione le insegnanti hanno potuto ringraziare le famiglie per la collaborazione e porgere un dono, realizzato dai bambini e dalle bambine del plesso, a chi ha contribuito alla realizzazione dei progetti. Tra questi alcuni genitori, la professoressa Rosita Deluigi dell’UniMc e il Cea, i quali hanno messo a disposizione della scuola le loro esperienze multiculturali e hanno regalato alle classi l’opportunità di vivere avventure arricchenti e significative.

Il parco si è, poi, trasformato in un palcoscenico, sul quale gli alunni e le alunne si sono esibiti e hanno inscenato lo spettacolo di fine anno scolastico “Un baule pieno di ricordi”, finalizzato a salutare la classe quinta, prossima al passaggio di grado, e a ricordare e condividere tutti i valori sui quali si è lavorato grazie ai progetti e alle attività quotidiane.



Genitori, insegnanti, alunni e alunne hanno, quindi, ripercorso insieme i bei momenti condivisi e i ricordi raccolti durante il percorso scolastico grazie alle drammatizzazioni delle classi, alla musica e al ballo.

Infine, dopo aver danzato insieme sulle note della canzone “L’ombelico del mondo” di Jovanotti, la classe quinta ha ricevuto i diplomi e vissuto l’emozionante momento del lancio del tocco.

Il parco Fontescodella, quindi, è esploso di colori, grazie alle magliette multicolore realizzate da alunni e alunne attraverso la tecnica del batik, sperimentata durante gli ultimi mesi, ma soprattutto ai loro sorrisi e alla gioia della condivisione.