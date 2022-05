Bambine e bambini delle elementari dell’Istituto comprensivo Enrico Mestica si sono riuniti nella mattina di mercoledì per partecipare all’evento che ha concluso per quest’anno il Progetto Scuola, che il settore giovanile della Pallavolo Macerata ha avviato in collaborazione con le scuole della città: Dolores Prato, Mameli, Montessori e Salvo D’Acquisto. L’evento, si è tenuto nello storico Campo dei Pini (Stadio della Vittoria), è stato seguito da tutto lo staff di tecnici della Volley Academy, guidati dalla Coordinatrice Lara Morresi e ha visto la partecipazione di due partner d’eccezione, Med Store e Banca Macerata.

«È stata una bellissima festa – racconta la Responsabile della Volley Academy Francesca Giacomini – Ha celebrato questo anno passato insieme grazie al Progetto Scuola che si è confermato un successo. Abbiamo portato al Campo dei Pini circa 250 tra bambine e bambini per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Nella mattinata si sono alternate attività di pallavolo a giochi di motoria insieme ai nostri tecnici e ad alcuni ragazzi della Med Store Tunit Macerata. Poi si è svolta la premiazione: l’education manager di Med Store Luigi Gagliardi ha consegnato ad ogni plesso scolastico un tablet targato Apple, un regalo molto gradito dalle scuole. Mentre ai bambini e alle bambine sono stati donati dei gadget offerti da Banca Macerata e consegnati dalla responsabile marketing Irene Croceri. Ma soprattutto è stata una giornata di puro divertimento per i più piccoli, hanno giocato insieme in una struttura storica per Macerata come il Campo dei Pini».

La Volley Academy si conferma una realtà dinamica al fianco delle scuole e dei giovani maceratesi e l’offerta sportiva non finisce qui, «Stanno finendo tutti i campionati ma la Volley Academy non si ferma, da lunedì 13 giugno ripartiremo con il Camp Estivo dopo il successo delle scorse edizioni. Offriremo varie attività, comprese quelle propedeutiche alla pallavolo, sempre con l’obiettivo primario di far divertire i bambini giocando all’aperto. Il Camp è dedicato a tutti i bambini e le bambine dai 5 anni in su, si svolgerà tutti i giorni (sabati e domeniche escluse) dalle 8.30 alle 12.30 al Campo dei Pini e durerà due o tre settimane, in base al numero di iscritti»

Per informazioni e aggiornamenti riguardo il Camp Estivo si possono consultare sito www.pallavolomacerata.it, nella sezione dedicata, e le pagine Facebook e Instagram dell’Academy.