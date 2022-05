Strepitosi risultati per la squadra maschile della “Dante Alighieri” che rappresenterà le Marche alle prossime finali nazionali di atletica leggera, che si svolgeranno a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno. E’ la squadra “Dante Sport” descrive l’esperienza vissuta durante le selezioni di atletica leggera.

«Certo non è stato facile: sudore, gambe, braccia e soprattutto tanto allenamento e forza di volontà. E’ in questo modo che la squadra cadetti maschile e la squadra cadetti femminile hanno superato le selezioni provinciali: la squadra maschile prima classificata e la squadra femminile seconda classificata. Poi i nostri super-atleti e le nostre super-atlete hanno continuato a prepararsi per disputare le finali regionali allo stadio Conti di Ancona. La squadra maschile sommando i risultati conseguiti nelle varie discipline (salto in lungo, 80 metri piani, 80 ostacoli, vortex e mille metri) con eccellenti piazzamenti, è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di campione regionale. “Che dire? Subito è stata una gioia immensa, quella che si prova dopo una grande fatica e tanta tensione nell’attesa dei risultati; dopo è stata una grande soddisfazione, quella che si prova con la consapevolezza dei traguardi raggiunti” (sensazioni della squadra maschile in seguito alla vittoria). Ma c’è anche tanta fierezza, come quella di Mattia Simoni, che dice di essere orgoglioso di rappresentare ora nelle nazionali la sua classe, la sua scuola, la sua città, la sua regione.

La squadra maschile è composta da Jacopo Ciappelloni, Riccardo Natali, Lorenzo Morresi, Mattia Torresi, Mattia Simoni, Lorenzo Nanni.

Strepitosi risultati di squadra e non solo…

Alcuni atleti e alcune atlete infatti hanno brillato anche a livello individuale: Lorenzo Nanni 1,52 metri nel salto in alto ed è campione regionale; Irene Ippoliti 3,16 minuti nei mille metri ed è campionessa regionale. Entrambi gareggeranno, come atleti individualisti, nelle sfide nazionali allo Stadio Adriatico della ridente città abruzzese. Una bella gratificazione per i nostri ragazzi e le nostre ragazze ed anche per le docenti, professoresse Barbara Bianchini e Paola Cioppettini, che con impegno e passione hanno continuato ad allenare gli alunni e le alunne nonostante le mille difficoltà legate all’emergenza sanitaria».

«Bravi e brave i nostri giovani sportivi e le nostre giovani sportive – entusiasmo delle docenti – che hanno dimostrato che nella scuola media, lavorando con impegno e costanza, si possono ancora raggiungere ottimi risultati, a prescindere dalle attività sportive che si svolgono privatamente al pomeriggio. Ora li attendono altre belle sorprese, perché comunque vada sarà entusiasmante conoscere ragazzi e ragazze di altre regioni e confrontarsi con loro nello sport. Sarà un’esperienza interessantissima…lontano da casa per cinque giorni, insieme agli amici, in albergo. Certo suderanno, si stancheranno, la tensione sarà tanta, ma sicuramente ci sarà tempo anche per una passeggiatina a piazza Salotto. Chissà quante cose avranno da raccontare».