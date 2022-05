Trekking sui Piani di Ragnolo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini per la classe 4A del Liceo scientifico “Galilei” di Macerata, tappa di un progetto di studio del territorio per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Con i docenti Stefania Monteverde, coordinatrice del progetto, e Pierfrancesco Cappelloni e la guida esperta del prof. Andrea Antinori. Una giornata di sole, verde, emozioni, piena di scoperte. «Lezione speciale – racconta la professoressa Monteverde – con i miei studenti nel Parco nazionale dei Monti Sibillini alla fioritura dei Piani di Ragnolo. Il regno della Sibilla, tra viole eugenie, narcisi poetici, cerchi delle streghe, netterovie, sniffate di humus odoroso, faggete viventi. A un certo punto la sorpresa di un capriolo che corre davanti a noi e ci osserva curioso. Noi più curiosi di lui. Raccontiamo di biodiversità, comunità patrimoniale dei Sibillini, la vita che produce vita, sviluppo sostenibile del territorio. Qualcuno si rotola nel verde come un bagno rigenerante. “Prof, la più bella giornata in quattro anni di scuola!”. “Dai, è l’effetto della vicinanza con la Sibilla Appenninica, provoca strane sensazioni!” La scuola fuori dalle aule, tutta un’altra cosa».