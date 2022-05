Il narratore Simone Maretti ha incontrato sabato le classi 3A e 3C della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” di Pollenza per due delle sue magistrali narrazioni: “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello e “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia. Gli studenti e le studentesse, attenti e partecipi, si sono lasciati travolgere dalle storie che hanno suscitato in loro curiosità e domande.

«Si ringrazia – scrive la scuola – la Rete delle biblioteche scolastiche della provincia di Macerata, che da anni aiuta a finanziare l’inserimento delle narrazioni d’autore nella scuola, e un grazie speciale anche a Simone Maretti per la sua capacità di stimolare il piacere della lettura e la curiosità nei ragazzi in ogni incontro proposto nella nostra scuola. Il mese scorso, infatti, il narratore aveva intrattenuto la classe 3B con la presentazione di “I dieci piccoli indiani” di Agatha Christie».