Una carta d’identità molto speciale

E’ una carta d’identità molto particolare quella che questa mattina il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha consegnato ad alunni e alunne della scuola San Giusepppe. Si tratta della carta d’identità di bambino e bambina rispettoso dell’ambiente.

Questa mattina, il sindaco, l’assessora all’Istruzione Katiuscia Cassetta e la coordinatrice dei Nidi e dell’Infanzia del Comune di Macerata Marzia Fratini, hanno incontrato tre classi della scuola San Giuseppe e le rispettive insegnanti all’interno della settimana culturale dell’infanzia che ha come obiettivo quello di donare ai più piccoli e alle più piccole una serie di esperienze che li possa segnare e istruire su argomenti di grande valore e importanza come l’attenzione e il rispetto dell’ambiente.

Gli studenti e le studentesse della scuola, nei mesi scorsi, hanno partecipato anche a una serie di incontri con i vigili del fuoco e con i carabinieri forestali, hanno fatto un’uscita a percorso sensoriale dell’Abbadia di Fiastra e sono stati coinvolti in un’esperienza di pet teraphy.