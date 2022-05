Gli studenti e le studentesse delle classi terze della scuola secondaria di I Grado dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Mogliano e Petriolo hanno incontrato a scuola, martedì 3 e 17 maggio, l’Arma dei Carabinieri per un progetto di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti. Sono intervenuti all’incontro il tenente colonnello Roberto de Paoli (comandante della Compagnia Carabinieri di Macerata) e il maresciallo ordinario Massimiliano Barbone (comandante in sede vacante della Stazione di Mogliano). Il tenente colonnello De Paoli ha presentato agli alunni e alle alunne le principali attività svolte dall’Arma dei Carabinieri nel contesto nazionale ed internazionale e poi si è focalizzato sul tema del disagio giovanile, attinente alla fascia d’età coinvolta. I ragazzi e le ragazze si sono mostrati molto interessati all’incontro, intervenendo con numerose domande.

Sono state toccate, in modo approfondito, tematiche come l’abuso di droga e alcool e l’uso consapevole dei social-network. L’attività formativa è stata pensata per far riflettere su quanto sia importante avere senso di responsabilità nelle azioni che si compiono. Al termine dell’incontro sono stati consegnati ai ragazzi e alle ragazze gli opuscoli “Hugs not drugs”, editi a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche Antidroga e del Ministero dell’Interno. Gli opuscoli “Hugs not drugs” sono una guida preziosa per sottolineare la contrarietà rispetto all’uso di sostanze stupefacenti ma anche per individuare possibili soluzioni ed imparare a chiedere consulenza e aiuto agli esperti.

La dirigente scolastica Natascia Cimini, ha ringraziato il tenente colonnello De Paoli, il maresciallo Barbone ed il Comando della Compagnia Carabinieri di Macerata per la preziosa opportunità formativa offerta agli studenti del proprio Istituto scolastico.