Fabio Santecchia continua la sua striscia positiva di vittorie nei campionati di motocross. Il pilota di Tolentino, 11 anni, che difende i colori del Moto Club Tolentino è giunto quarto in una gara particolarmente difficile e molto competitiva. La gara si è tenuta nel crossodromo “Cavallara” di Mondavio e ha visto la partecipazione di giovani centauri provenienti da nove regioni italiane.

La prova era una selettiva a livello nazionale per accedere al campionato italiano motocross junior. Fabio è quindi entrato a pieno titolo nelle semi finali e finali che si disputeranno nei prossimi mesi.

La stessa gara era valevole per il campionato regionale FMI e Fabio Santecchia è risultato primo classificato.

Quindi doppia soddisfazione per i risultati ottenuti e per la qualificazione raggiunta. Il plauso da parte degli sponsor e del Moto Club Tolentino.