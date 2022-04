Ancora una bella vittoria per Fabio Santecchia, il giovanissimo centauro tolentinate che in sella alla sua moto ha vinto la gara di motocross disputata sul circuito di Montalto delle Marche e valevole per il Trofeo Marche Uisp. Come ormai avviene ad ogni competizione Fabio ha vinto le due manches, conducendo entrambe le gare. Ancora una bella soddisfazione per i colori del Moto Club Tolentino per cui corre Fabio e per i suoi sponsor Accessauto Vagni e Cosci Claudio. La prossima gara, dopo Pasqua, verrà disputata sul circuito di Sassofeltrio.