Giardini animati ad Appignano

In attesa dei centri estivi, che inizieranno col termine della scuola, è in arrivo da mercoledì 4 maggio fino a venerdì 3 giugno, un carico di divertimento e allegria che coinvolgerà i bambini e le bambine presenti ai Giardini Palanca di Appignano. “Giardini animati” è un progetto ludico ricreativo, rivolto ai bambini e alle bambine dai 4 ai 10 anni, promosso dal Comune di Appignano in collaborazione con la Uisp, che vedrà la possibilità per i bambini e le bambine di essere coinvolti in giochi, laboratori, balli.

«Accompagnati da Dafne e Andrea, l’obiettivo dell’iniziativa sarà quello di favorire l’inclusione, la partecipazione e il divertimento all’aria aperta, non tralasciando la sensibilizzazione verso i temi che stanno più a cuore ai giovanissimi, la pace, la cura dell’ambiente, l’amicizia. Le animatrici hanno preparato un interessante calendario di attività, si partirà con una giornata ricca di giochi di benvenuto e baby dance, per passare ad una in cui i temi saranno la natura e gli animali. La settimana successiva saranno protagonisti i colori e il circo, quella dopo ancora saranno toccati i temi della musica e del riciclo. Tante attività accompagnate dal sorriso e dalla voglia di riscoprire una primavera di speranza e gioia, emozioni che vogliamo trasmettere a tutti i bambini. Vi aspettiamo il mercoledì e il venerdì ai Giardini Palanca dalle 16 alle 18.30 per divertirci insieme».