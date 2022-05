Viaggiare nel tempo per scoprire la democrazia e i diritti fondamentali di ognuno. Domenica 8 maggio alle 16,30 la Biblioteca comunale e scolastica Mario Ciocchetti di Belforte del Chienti organizza l’incontro per bambini, bambine, ragazzi e ragazze con le scrittrici di “Missione Democrazia” Maria Scoglio, autrice tv convinta che la letteratura per l’infanzia possa davvero cambiare il mondo, e Cristina Sivieri Tagliabue, giornalista sostenitrice dell’inclusione sociale e della sostenibilità.

«Attraverso le parole delle autrici – si legge in una nota dell’organizzazione – i bambini e le bambine conosceranno i loro coetanei Sofia e Leone che, nelle loro appassionanti avventure di tutti i giorni, tra scuola, sport e tempo libero, si imbatteranno in un libro magico che li farà viaggiare nel tempo. I due amici arriveranno dritti al giorno in cui la nostra Costituzione è stata firmata , incontrando nientemeno che Nilde Iotti, che darà loro degli importanti consigli di cui far tesoro affinché la democrazia e i diritti fondamentali non vengano più calpestati».

Un libro divertente e coinvolgente che guida bambini e ragazzi verso la riflessione su temi importanti come il rispetto degli altri, dell’ambiente e degli spazi pubblici, spronandoli a sviluppare un giudizio autonomo e a manifestare le proprie idee.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-libro-per-bambini-missione-democrazia-330561417097?aff=affiliate1