“Da Lucrezio a Natta: un viaggio tra scienza, arte e letteratura” Sabato le studentesse e gli studenti dell’IIS “E. Mattei” di Recanati hanno incontrato il professor Claudio Pettinari, rettore dell’Università di Camerino, che ha presentato il seminario “Da Lucrezio a Natta: un viaggio tra scienza, arte e letteratura”. Con maestria e competenza, il rettore ha guidato i ragazzi e le ragazze, in un affascinante e inaspettato percorso alla scoperta del legame, a volte inaspettato, tra arte, letteratura e chimica. Una scienza mostrata in una veste inedita, quale ispiratrice e oggetto di racconti, poesie, quadri e canzoni, attraverso un viaggio di due millenni da Lucrezio a Natta, passando per Galileo, Lavoisier, Faraday, Pasteur, Mendeleev, Bohr e Hoffman, scienziati importanti affiancati a grandi artisti come Dante, Shakespeare, Raffaello, Caravaggio, Asimov, Carroll, Leopardi, Gentileschi, De Andrè, Levi.

«Una lettura del mondo – si legge in una nota della scuola – nel nome della chimica, strumento per scoprire, comprendere e spiegare i fenomeni della natura; ma non solo, il racconto è stato un viaggio che ha mostrato come l’evoluzione e il progresso della nostra società sia stato spesso il risultato di scoperte chimiche eccezionali. Un appuntamento tradizionale, quello con il rettore, che si ripete con puntualità ogni anno e che ogni volta stupisce e appassiona gli studenti, offrendo emozioni e spunti di riflessione. L’incontro si è concluso nella discussione finale, con alcune profonde considerazioni nate dalle domande dei ragazzi e nelle quali il prof Pettinari ha rivolto loro l’invito a non scoraggiarsi mai e li ha esortati a studiare con curiosità, stupore e metodo. Un ringraziamento speciale al Prof. Pettinari per aver dato un’altra imperdibile occasione di crescita a studenti e docenti».