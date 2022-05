“We are the world, we are the children”: lo hanno scandito con le loro voci appassionate e in un momento di grande emozione sei alunni e alunne della scuola internazionale Liberi Reggiomonte di Loreto ieri al teatro Le Muse ad Ancona. La degna conclusione di “Rainbow for peace”, lo spettacolo di solidarietà voluto dal patron della Rainbow Iginio Straffi, seduto in prima fila con la famiglia, per portare un messaggio di pace dal cuore delle Marche fino ad arrivare a tutto il resto del mondo.

Davanti alla platea di giovanissimi e giovanissime ospiti si sono esibiti i personaggi delle fortunate serie di cartoni prodotte dall’azienda di Loreto. Uno spettacolo interattivo e coinvolgente che ha saputo stupire bambini e bambine con bolle di sapone, giochi luminosi e magia.

Hanno aperto le danze coinvolgendo il pubblico in una irresistibile avventura, le magiche fatine del classico evergreen Winx Club. Poi sono saliti sul palco Pinocchio e la piratessa Freeda, esilaranti protagonisti di Pinocchio and Friends, e gli amici mici protagonisti di 44 Gatti: i Bufficats, che hanno fatto scatenare il pubblico al ritmo delle canzoni della serie accompagnati da Giada, interprete del seguitissimo format Miao Dance Lesson. Poi l’energia di Summer & Todd l’Allegra Fattoria, dalla nuova serie prescolare in onda su Rai Yoyo, per portare i più piccoli alla scoperta della natura e del rispetto per l’ambiente, e una magica sorpresa. Sul palco insieme ai simpatici animaletti giramondo My Passport Friends, con Lulu Rabbit ed Ace Panda, anche il mago ‘prestigiAttore’ Andrea Paris, vincitore del talent show Tu Si Que Vales 2020, secondo classificato ad Italia’s Got Talent 2019 ed ospite di numerosi festival internazionali di magia e programmi televisivi, che ha stupito gli spettatori con i suoi incredibili trucchi.



da segnalare la Rainbow Crew di giovanissimi ballerini e giovanissime ballerine dal grande entusiasmo che hanno messo in scena coreografie vincenti e capaci di trascinare il pubblico. Il tutto in un tripudio di canzoni e danze per tutti i presenti e bambini e bambine scatenati e affascinati dai loro beniamini. Una energia positiva potentissima che davvero, a pensarci bene, deve essere il miglior antidoto contro la violenza e verso un mondo migliore.

Il ricavato dello spettacolo è stato destinato a Medici senza frontiere. Presente anche lo stand del microbiscottificio Frolla di Osimo.