Non è mai troppo presto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tu conosci i segnali di pericolo, i divieti e gli obblighi e anche quelli di avvertimento o salvataggio? Sicuramente ne hai visti diversi nelle tue città.



Ma il Comune di Recanati ha pensato di realizzare per i suoi giovanissimi cittadini e le sue giovanissime cittadine una scheda gioco con i principali segnali. Lo spiega il sindaco Antonio Bravi: «In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e del 1° maggio, Festa dei lavoratori e delle lavoratrici, abbiamo dedicato a bambine e bambini una scheda di gioco, utile a conoscere i segnali destinati alla prevenzione degli incidenti e a poter lavorare in sicurezza.

La scheda invita a riconoscere i principali segnali e ad abbinarli ai significati che intendono veicolare, tagliandoli e incollandoli al loro posto.

Invitiamo scuole e famiglie a voler utilizzare il gioco per diffondere conoscenza e consapevolezza sia tra le più giovani generazioni che tra le più adulte, e per sostenere una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro». L’iniziativa dedicata ai più piccoli è inserita all’interno delle Politiche per la Città delle bambine e dei bambini, curata dall’assessora Paola Nicolini.

Per la scelta della segnaletica è stato consultato il dottor Guglielmo Corsalini, già coordinatore dell’Avvocatura regionale nella Direzione regionale Marche dell’Inail.