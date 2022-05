Formare i piccoli cittadini e le piccole cittadine per avvicinarli al mondo del volontariato e della Protezione Civile. È questo lo scopo del progetto scolastico che vede coinvolti i vari gruppi cittadini di Protezione Civile dell’entroterra e che venerdì mattina ha interessato i giovani di Castelraimondo. L’iniziativa si è svolta nei giardini comunali e ha visto la partecipazione di classi quarta, quinta e relativi insegnanti delle scuole elementari, ma ha attirato l’attenzione anche di alcuni cittadini che hanno seguito l’evento presieduto dai gruppi di Protezione Civile di Castelraimondo, Fiastra, Pioraco, Fiuminata e Camerino.

Una mattinata diversa dal solito in cui i presenti hanno potuto toccare con mano e ammirare da vicino alcune attrezzature utilizzate dai volontari in contesti emergenziali, dai moduli antincendio alle apparecchiature radio. Spiegate anche alcune metodologie di intervento e altre curiosità legate al mondo della Protezione Civile. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Patrizio Leonelli, che ha portato il proprio saluto e ringraziato i volontari, il vicesindaco e assessore con delega alla Protezione Civile Roberto Pupilli, gli assessori Ilenia Cittadini ed Edoardo Bisbocci e il presidente del consiglio comunale Luigi Bonifazi.

«Una bella iniziativa che ha coinvolto molto i ragazzi – spiega l’assessore Pupilli – giornate come questa sono molto importanti sia per la consapevolezza comune dell’impegno messo dai volontari, sia per far avvicinare i giovani a questo mondo. Fare volontariato significa mettersi a disposizione della comunità e del prossimo, una scelta di vita che può essere intrapresa in qualsiasi momento. Ringraziamo i volontari, gli insegnanti e la scuola per la collaborazione e un pensiero non può che non andare al compianto dirigente scolastico Maurizio Cavallaro, che aveva avallato subito questo progetto».