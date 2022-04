Il Liceo Artistico di Macerata “Cantalamessa” è stato premiato ieri ad Ancona. E’ risultato il 1^ classificato Sezione Pcto Istituti tecnici e Licei per la Provincia di Macerata del concorso “Storie di Alternanza IV edizione” indetto dalla Camera di Commercio delle Marche. La scuola ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il premio che ha confermato l’entusiasmo e l’impegno nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro, presentando un video realizzato da cinque ragazzi e ragazze dell’indirizzo audiovisivo multimediale coordinati dal professor Marco Bozzi. Tre studenti della classe 4E insieme a due studentesse della classe 4D hanno raccontato l’esperienza del “Project Work San Ginesio 2021 -‘Amor mi mosse che mi fa parlare'” svolta nel precedente anno scolastico in collaborazione con il Comune di San Ginesio e con il supporto di Anpal Servizi.

«Il lavoro presentato – si legge in una nota della scuola – ha descritto un progetto d’Istituto molto impegnativo e ambizioso, organizzato in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che si è concluso con uno spettacolo teatrale itinerante il 29 agosto 2021, per le vie del borgo di San Ginesio. Gli studenti e le studentesse hanno realizzato riprese, acquisito immagini, creato una documentazione visiva per la promozione e la comunicazione dell’evento e si sono occupati della post-produzione. La creazione del video per raccontare l’esperienza è avvenuta tra settembre e ottobre 2021. Da sottolineare l’importanza di un progetto come questo che avvicina la scuola alle amministrazioni e al territorio soprattutto in un periodo di continua emergenza sanitaria che logora la socialità. Gli studenti hanno dimostrato di essere forti ed in grado di affrontare insieme gli imprevisti».

I ragazzi e le ragazze affermano nel video premiato che si sono sentiti “colleghi”, tuttavia sappiamo che questa non è stata solo un’esperienza di lavoro ma anche di amicizia e di coraggio nel voler portare a termine un progetto nel migliore dei modi. Il Liceo Artistico di Macerata accoglie ragazzi provenienti da tanti comuni diversi, alcuni anche da fuori provincia. Fondamentali quindi sono le collaborazioni con i Comuni del territorio, piccoli e splendidi borghi da conoscere e valorizzare. La scuola ringrazia tutti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato, la regista Fabiana Vivani, l’Anpal Servizi, la Camera di Commercio e l’Amministrazione Comunale di San Ginesio che si è dimostrata molto collaborativa e sensibile alle iniziative scolastiche. Studenti e studentesse premiati: Riccardo Gravina, Samuele Pecorari e Adriano Mastrolitti del 4E, Agnese Croce e Maria Chiara Sancricca del 4D. Insegnanti che hanno seguito il progetto: Marco Bozzi, Rudy Trapassi, Lucia Indellicati, Lidia Romagnoli e Roserita Calistri.