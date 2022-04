Hanno “toccato con mano” il mondo del lavoro alunni e alunne dell’ite Gentili di macerata che nei giorni scorsi hanno visitato grandi aziende del territorio: la Hugo Boss di Montecosaro e la Balducci di Montecassiano.

«I ragazzi e le ragazze della 5D dell’ITE “Gentili” di Macerata – si legge in una nota dell’istituto – sono stati in visita alla Hugo Boss shoes&accessories Spa di Montecosaro: l’azienda tedesca di Metzingen in Germania, è nata negli anni ’50 dalla mente di Hugo Ferdinad Boss, come piccolo laboratorio di abbigliamento ed ora produce abiti destinati al mercato Premium e Luxury, occhiali, accessori uomo/donna, scarpe, orologi e tessuti per la casa; Hugo Boss e le sue collezioni hanno stabilimenti produttivi in Polonia (Radom), Turchia (Izmir) ed Italia a Montecosaro».

Accompagnati dalle professoresse Maria Letizia Renzi (docente di Economia Aziendale e referente per i percorsi Pcto) e Susanna Ghelardi, docente di Lettere della classe, i ragazzi e le ragazze sono stati accolti dai responsabili che hanno presentato l’azienda, guidandoli in un percorso attraverso cui poter osservare varie fasi della produzione, dai prototipi all’imballaggio finale. Tante le domande poste su differenti aspetti: strategie, marketing, sostenibilità in rapporto con l’ambiente, nonché argomenti strettamente legati alla programmazione disciplinare, come i costi fissi e variabili, schede di prodotto. «Questa esperienza – prosegue la nota – è risultata interessante e coinvolgente per i giovani studenti, grazie anche alla gentilezza e disponibilità dello staff di accoglienza dell’azienda».

Il 22 aprile invece gli alunni e le alunne delle classi 4D e 5F hanno visitato la Balducci SPA di Montecassiano; sono stati accolti dal fondatore dell’azienda, Franco Balducci e dall’amministratore delegato Massimiliano Balducci. «Da piccola sartoria per abiti da lavoro la realtà si è evoluta fino a diventare un gruppo industriale internazionale specializzato in abbigliamento professionale e tecnico con 900 dipendenti tra Italia ed Albania».

La visita, insieme ai docenti Maria Letizia Renzi, Maya Scheggia di Inglese e Giorgio Dario di Economia ha permesso agli studenti di toccare con mano vari aspetti dell’Azienda, dalla prototipazione al controllo di qualità. I ragazzi e le ragazze dopo aver avuto risposta alle tante domande poste, hanno ricevuto come omaggio una maglietta in tessuto biologico a ricordo dell’esperienza. «Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente è l’obiettivo primario di ogni progetto Pcto»: questo è il commento della professoressa Renzi in merito alle esperienze proposte. La dirigente scolastica Roberta Ciampechini evidenzia la valenza formativa delle visite effettuate, nell’ ottica di una proficua relazione tra Istituzione scolastica ed aziende del territorio, al fine di contribuire in modo costruttivo alla formazione dei giovani e al loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.