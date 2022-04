Grande soddisfazione per la squadra di sei alunni e alunne del 2ab del Liceo Leopardi di Cingoli che si è classificata alle finale delle Olimpiadi della Cultura e del Talento rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano che si svolgeranno dal 5 all’ 8 maggio a Tolfa , un pittoresco paese nei pressi di Civitavecchia.

Il concorso è una competizione multidisciplinare a squadre che si articola in tre fasi: Eliminatorie “Giochi di Galileo”, Semifinali e Finali. Gli studenti si sono misurati in prove di logica, cultura sportiva, inglese, cultura generale ed altre materie .

Le finali consisteranno in varie prove: colloquio orale “Parlateci di…”, “Staffetta della Cultura”, “CortOlimpiadi”, “Prova Talento”, “Prova Fotografica” più le “battle miglior talento”. Il premio per la squadra prima classificata consiste in una esperienza di viaggio di una settimana insieme allo staff Oct nell’Isola di Gozo a Malta nella seconda metà di agosto.

Il premio per la squadra seconda classificata consiste in uno Smartbox per i 6 partecipanti mentre il premio per la squadra terza classificata è un soggiorno di tre notti presso una località italiana.

La dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto con l’augurio che possano raggiungere risultati sempre più ragguardevoli e che possano con impegno ed entusiasmo lungo il percorso della vita contribuire alla costruzione di un mondo e di una società migliore.

Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo alla squadra Six golden rings composta da Kaltrina Veliu (capo squadra), Lucrezia Ricci, Irene Moschettani, Marta Rossi, Marco Bontempi e Giorgia Falappa.