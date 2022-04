Volley in festa a Civitanova

L’Academy Volley Lube esulta per la ripresa delle attività S3 dopo gli stop e le iniziative ridotte per l’emergenza legata al Covid-19. In settimana i piccoli pallavolisti e pallavoliste si sono ritrovati nella palestra del liceo scientifico di Civitanova per una manifestazione sportiva culminata in festa.

Gioia allo stato puro anche per i giovani atleti di U19 e U15 della Lube, che hanno confermato i titoli provinciali nelle rispettive categorie L’Eurosuole Forum ha ospitato i due match del ‘derby in famiglia’ vinti il 6 e l’11 aprile con il massimo scarto dalla Lube A contro la più giovane Lube B. I giocatori di entrambe le squadre hanno poi brindato ai primi due gradini del podio. In attesa che nella categoria U17 la Lube A si giochi il titolo provinciale con la Paoloni Macerata nelle sfide del 20 aprile alla palestra I.T.C. di Macerata e del 26 aprile all’Eurosuole Forum, ci ha pensato l’U15 a confermarsi campione a punteggio pieno grazie a 8 vittorie a punteggio pieno e, di conseguenza, 24 punti raccolti.

Intanto, nel Girone C della Serie C Marche, dopo la vittoria interna per 3-1 sulla Sios Novavetro, la Coal-Cucine Lube Civitanova è terza in classifica con una partita giocata in meno. Sabato 23 aprile (ore 21.15) a San Benedetto del Tronto i biancorossi se la vedranno con la capolista Happy Car Rsv per ridurre lo svantaggio dalla vetta che adesso è di cinque punti. Caduta 3-1 a Osimo nel Girone E della Serie D, la Coal-Cucine Lube Civitanova è quarta a due punti dalla vetta dopo 8 gare giocate e cercherà di rifarsi in casa nel 9° turno del 23 aprile all’Eurosuole Forum (ore 20) contro Daphne Real Bottega Volley.