Tra applausi e complimenti, si è conclusa una delle tante attività della scuola secondaria Alighieri di Tolentino: il progetto di Teatro.

Gli alunni e le alunne delle classi terze, guidati dal regista Francesco Facciolli e accompagnati dalle referenti Laura Cannara e Monia Palombo, hanno messo in scena domenica, nella suggestiva cornice del teatro N. Vaccaj, lo spettacolo “Cenerentola a teatro”.

Le quattro classi si sono alternate sul palcoscenico in tempi diversi e ognuna con copioni e scenografie differenti: pur affrontando la stessa tematica, ogni classe la ha interpretata con una chiave di lettura personale.

Nei mesi della pandemia la proposta di un lavoro teatrale ha permesso di unire esperienze ed emozioni pur mantenendo le distanze, segnando l’avvio di un nuovo modo di comunicare e interagire.

«Salire sul palcoscenico ed esibirsi in pubblico significa imparare ad affrontare gli ostacoli, a sfidare i propri limiti e ad aprirsi agli altri. Recitare con i compagni e le compagne stimola la capacità di cooperare, fa condividere emozioni e insegna a sostenersi a vicenda.

Durante i ringraziamenti finali, la dirigente Pierina Spurio ha sottolineato il fatto che il Teatro è una bellissima forma d’arte e attraverso questo coinvolgente percorso i ragazzi e le ragazze hanno potuto acquisire tante competenze, come la costante e quotidiana collaborazione che rende la Scuola un posto accogliente e piacevole. Questo spettacolo è stato un modo costruttivo e divertente per lavorare insieme, per imparare ad essere piccoli protagonisti del palcoscenico e della vita».