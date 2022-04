Hanno vissuto un momento indimenticabile gli studenti e le studentesse della classe 3°A del liceo scientifico di Sarnano (sede dell’I.I.S. “Gentili” di San Ginesio) e i loro docenti, che nel pomeriggio di martedì sono saliti sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata, durante le celebrazioni per i 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, per essere premiati in quanto vincitori del concorso associato al progetto di sensibilizzazione sui temi del bullismo e cyberbullismo “Pretendiamo legalità”.

L’adesione al progetto, promosso dalla Polizia di Stato per la prevenzione delle dipendenze patologiche, del bullismo e cyberbullismo, è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico dell’I.I.S. “Gentili”, il professor Donato Romano, presente alla premiazione insieme alla professoressa Tiziana Alessandroni, coordinatrice e referente del progetto per l’Istituto, e all’assessore del Comune di Sarnano Stefania Innamorati.

Grazie al progetto “Pretendiamo legalità”, nel mese di marzo gli studenti e le studentesse delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto hanno avuto modo di incontrare e di confrontarsi con il Vicequestore Capo Gabinetto Edoardo Polce e con l’Ispettore della Polizia Postale Claudio Tarulli. Sui temi dibattuti è stata poi avviata una riflessione che ha portato gli studenti e le studentesse della classe 3°A del Liceo Scientifico, coordinati dalla loro professoressa di disegno e storia dell’arte Laura De Sanctis, a realizzare il video che è stato premiato e proiettato nel corso del pomeriggio di premiazione.

«Grande è stata l’emozione dei ragazzi e delle ragazze e dei loro docenti – si legge in una nota della scuola – per il riconoscimento ottenuto dal loro lavoro, che conferma ancora di più per le scuole l’importanza e il valore di progetti come questo che consentono di creare occasioni per riflettere e promuovere i valori della Costituzione, della legalità e della solidarietà. Un vivissimo ringraziamento va, da parte dell’Istituto, all’Amministrazione comunale di Sarnano e al sindaco Luca Piergentili per il fondamentale supporto organizzativo e la messa a disposizione del pulmino che ha permesso agli studenti di recarsi alla premiazione.