Si parla tanto della tecnologia e dell’avvento dei social, su come essi influiscano sugli adolescenti. Giada Aurora Gnoni che frequenta la terza media spiega il suo punto di vista in un compito scolastico che riportiamo di seguito.

di Giada Aurora Gnoni

Siamo nel moderno 2022, periodo nel quale il settore tecnologico è estremamente sviluppato in tutti i campi, gli apparecchi artificiali sono tutti all’avanguardia e le generazioni odierne si stanno adeguando a questo modo di vivere caratterizzato in prevalenza da tecnologia, sfruttata sempre più per i propri scopi.

Dunque, lo sviluppo tecnologico è un grande vantaggio per l’umanità, in quanto rende le comunicazioni più veloci ed efficienti, il commercio più agevole, il lavoro fisico più performante grazie ai macchinari moderni e tanto altro.

Una domanda, però, turba molte persone riguardo a questo grande passo in avanti della scienza: E’ positivo che le nuove generazioni crescano circondate da tutta questa tecnologia?

Ebbene, io penso che la tecnologia sia un metodo estremamente utile per lo studio (soprattutto per quanto riguarda i giovani), per comunicare, per crescere ed imparare a convivere con il mondo moderno, approcciandosi con i giusti metodi per poter trasmettere alle generazioni future la capacità di far avanzare ulteriormente il progresso tecnologico.

E’ in effetti vero che oggigiorno i ragazzi e le ragazze fanno molto uso in particolare di Internet e videogiochi: si stima che, in media, un ragazzo spenda più del 40% del proprio tempo complessivo online; tuttavia se ci sono giovani dipendenti dai dispositivi tecnologici che possono arrivare ad utilizzarli anche diverse ore al giorno e il numero di soggetti simili aumenta sempre più.

Questo, però, potrebbe non essere un problema: se si indirizzano i ragazzi e le ragazze verso la socializzazione fisica, lo sfruttamento del proprio tempo in attività costruttive ed utili, l’incoraggiamento delle proprie passioni e il rafforzamento dei legami affettivi più stretti senza lasciarli abusare della tecnologia in modo sbagliato, potrebbero trarne molte cose positive per poter migliorare se stessi; in questo modo, vivrebbero sicuramente circondati dalla tecnologia, perché a questo non è possibile rimediare, ma sarebbero capaci di sfruttarla in maniera corretta.

Il problema dei ragazzi e delle ragazze è che, soprattutto in età adolescenziale, tendono ad essere ribelli, a voler infrangere le regole che vengono loro anteposte e sono soggetti ad una fragilità emotiva non indifferente.

E’ per questo che cercano rifugio dietro uno schermo, perché non si sentono all’altezza del mondo reale, perché hanno paura delle conseguenze o perché vogliono dimenticarsi dei loro problemi.

E’ assolutamente normale che, in quanto esseri umani, tendano a prendere la direzione sbagliata inconsapevolmente, ma questo è un problema che riguarda la loro istruzione e il loro benessere psicofisico, quindi ciò di cui dovrebbero occuparsi i loro genitori o tutori.

Al di là del mondo dei giovani, la tecnologia ha notevolmente accresciuto lo sviluppo in qualsiasi ambito, dalla sanità al commercio, come accennato in precedenza, portando l’uomo verso una nuova era caratterizzata da importanti scoperte e da una grande crescita culturale.

In conclusione, è scontato che ogni novità porti delle conseguenze, sia positive, sia negative, dipende solo da come vengono sfruttate.

Niente può essere perfetto e privo di lati negativi, incluso l’avvento della tecnologia.

Se ci sono ancora persone che credono fermamente che i giovani debbano crescere come i ragazzi d’altri tempi, lavorando duro e sudandosi ogni piccola cosa senza nessun aiuto come ai giorni d’oggi, in risposta affermo che il progresso non può essere fermato e la voglia di sapere dell’uomo è insaziabile, il che porterà sicuramente le future generazioni a cambiare stile di vita in continuazione, adeguandosi di volta in volta ai passi compiuti dal mondo, così com’è sempre stato in passato.

La Terra non smetterà mai di girare.

Noi decidiamo solo se seguirla.