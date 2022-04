Quest’anno, in occasione della Pasqua, i bambini, le bambine e le maestre della scuola dell’ Infanzia P.P. Bartolazzi dell’ Istituto comprensivo Luigi Lanzi hanno sentito l’urgenza di coinvolgere la cittadinanza di Corridonia in un appello per la pace. Le maestre hanno constatato che il tema è sentitissimo anche da bambini e bambine così piccoli d’etá, i quali si interrogano e si preoccupano in modo semplice e sincero per le sorti del mondo.



Per questo motivo si è deciso di dare loro voce e di renderli protagonisti di un piccolo gesto di cittadinanza attiva: costruire 500 portachiavi colorati con i colori dell’ arcobaleno e inserire in ognuno un bigliettino con la storia “Ubuntu: Io sono perché noi siamo” che parla di spirito di collaborazione e senso di fratellanza. (https://www.freeed.com/articles/8520/ubuntu-io-sono-perche-noi-siamo)

Durante la settimana che precede la Pasqua i 500 gadgets verranno consegnati ad alcuni negozi del centro di Corridonia affinché vengano distribuiti gratuitamente alla clientela. La cittadinanza di Corridonia potrà dunque portarli a casa e condividere a distanza un piccolo momento di riflessione con i bambini e le bambine.