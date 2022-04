Eccellenza matematica tutta al femminile per il Liceo Scientifico di Sarnano. Il centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano ha pubblicato i nominativi degli ammessi alla finale dei campionati internazionali di giochi matematici, dopo le semifinali disputate in presenza lo scorso 26 marzo.

Tra i finalisti ci sono due studentesse della classe 4 A e una della 3 A del Liceo Scientifico di Sarnano, sede dell’istituto “Alberico Gentili” di San Ginesio, che si sono classificate ai primi posti nella categoria L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado). «Grandissimi complimenti alle studentesse Sara Bagazzoli (4 A) classificata al primo posto con ben 60 punti, Rebecca Balzi (4 A) per il secondo posto con 53 punti e Lucrezia Poletti (3 A) al quinto posto con 36 punti – scrive la scuola -. Complimenti anche alle studentesse Noemi Falcioni e Giada Lignini (3 A) per aver partecipato e aver ottenuto un buon punteggio pur non rientrando tra i finalisti. Le tre giovani eccellenze, che sono motivo di orgoglio per i genitori e per i loro insegnanti, rappresenteranno il Liceo Scientifico di Sarnano alla finale nazionale che si svolgerà il 14 maggio, a Milano, all’Università Bocconi. Lì potranno mettere in evidenza le potenzialità del loro territorio di origine che vanta un forte legame con la cultura scientifica ed è luogo di creatività e di innovazione».