«I giovani della comunità scolastica e cittadina sono e saranno sempre contro ogni tipo di violenza e di guerra». Questo il messaggio diffuso con l’evento sulla pace che si è svolto sabato 9 aprile all’auditorium San Francesco di Morrovalle, voluto e realizzato dal Consiglio comunale giovanile, in collaborazione con gli studenti, le studentesse, i professori e le professoresse della Scuola secondaria “L Canale”.

L’evento, che ha coinvolto alunni e genitori, alla presenza della dirigente e delle autorità locali, è stata pensato dagli alunni e dalle alunne del Consiglio comunale come un momento di dialogo e collaborazione tra studenti, tra studentesse, tra professori, tra istituzioni e famiglie, volto a un prodotto unico e condiviso con tutta la comunità: una voce di pace proveniente dalla cultura, dalla tradizione letteraria e artistico-musicale.

A partire dalla scenografia in cui i ragazzi, le ragazze e le insegnanti di arte hanno raffigurato un gesto di accordo, una stretta di mano con i colori delle bandiere ucraina e russa, fino alle centinaia di mani di cartone con la scritta pace in tutte le lingue, per passare alla declamazione di versi di Quasimodo, ma anche di autori contemporanei, come Zeurdoumi, contemplando anche la violenza sulle donne con le terzine di Dante, si sono susseguiti immagini e momenti di poesia significativi che hanno tracciato un percorso di un evento che non si è avvalso soltanto della voce dei poeti per parlare degli orrori della guerra e del dono della pace. Infatti i ragazzi e le ragazze si sono cimentati anche nel canto, con brani storici come “La guerra di Piero” o “Se bastasse una canzone”, “What a wonderful world” , entusiasmando la platea anche attraverso il brano “Zombie” dei Cranberries proposto per voce, chitarra e violino.

La proposta dei giovani studenti e studentesse si è allargata alla declamazione di versi in lingua inglese con “A call to peace “, francese “Ukraine” e spagnola “Tres Lettras”, coinvogendo tutto l’auditorium in un flash mob al grido di “Pace”.