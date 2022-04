Domenica di festa per tanti bambini e per molte famiglie che, approfittando di un pomeriggio di sole, hanno invaso piazza Del Popolo di San Severino.

L’ovale simbolo della città si è presentato colorato e chiassoso per l’appuntamento con “La piazza dei birichini”, manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Animato dalla musica del family show, il pomeriggio è stato animato da clown e giocolieri, artisti di strada, baby dance e trucca bimbi e salutato con gioia tra sorrisi e scorpacciate di zucchero filato. Letteralmente presi d’assolto il trucca bimbi e i laboratori di pizza e dolci “Mani in pasta” e di ceramica così come la giostrina e i gonfiabili.

«Complice la bella giornata, l’appuntamento con “La piazza dei birichini” ha superato ogni più rosea aspettativa – commenta soddisfatta l’assessore comunale al Turismo Michela Pezzanesi, che sottolinea -. Abbiamo riportato un po’ di allegria nella nostra meravigliosa piazza e, insieme, tanta serenità e voglia di socializzare e di ritrovarsi dopo un lungo periodo di chiusure imposte dal Covid».

«Dall’amministrazione comunale settempedana un sentito ringraziamento alla Pro Loco, per la fattiva collaborazione fornita per l’ottima riuscita dell’evento, ma anche ai tanti volontari del gruppo comunale di Protezione civile e della Croce rossa italiana di San Severino, oltre che alla Polizia locale per la viabilità e il servizio d’ordine – conclude la nota -. Tutto è filato liscio tra bambini super contenti, genitori e nonni divertiti nel vedere tanta felicità in una bella piazza che è tornata ad animarsi e a fare festa».